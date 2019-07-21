تقرير: غاريث بيل ونيمار في صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، قد تتم في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”إندبندنت“، فإن شخصيات قريبة من نيمار تعمل على إدراج اللاعب البرازيلي في صفقة تبادلية تشمل الويلزي غاريث بيل، الذي يتمسك بفرصة البقاء مع ريال مدريد، في ظل رفض مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب الصفقة المقترحة، فإن نيمار سينتقل إلى ريال مدريد، على أن يغادر بيل إلى باريس سان جيرمان رفقة مبلغ مالي.

وأشارت ”إندبندنت“ إلى أن ريال مدريد يدفع بغاريث بيل للموافقة على أحد العروض القادمة من الدوري الصيني.

وقال زيدان مدرب ريال مدريد، عقب خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، وديًا، إنه لم يشرك غاريث بيل في المباراة؛ لأن اللاعب قريب من مغادرة ريال مدريد، وقال أمس، إن موقفه من بيل لم يتغير منذ عودته لتدريب الفريق الملكي.

ومن المعروف أن زيدان لن يعتمد على بيل الموسم المقبل، في حين نقلت صحيفة ”صن“ البريطانية، عن جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل قوله: ”ما فعله زيدان عار. إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدّم الكثير لريال مدريد“.

وأضاف: ”متى يرحل بيل؟ سيتعلق الأمر بمصلحة اللاعب ولن يتم التأثر بمحاولة زيدان لدفع غاريث خارج ريال مدريد“.

وواصل: ”بيل على وشك الرحيل؟ أعمل الآن على هذا الأمر“.

من جهته، علق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، على مستقبل غاريث بيل، وقال لشبكة ”سكاي سبورتس“ العالمية: ”لقد شاهدت تصريحات زيدان، لكنني لا أعرف من النادي الذي سيتحرك لمحاولة التعاقد مع بيل“.

وأضاف بوكيتينو: ”في تلك اللحظة، ليست لدي أي معلومة من رئيس النادي (دانيل ليفي)، إذا كنا سنتحرك من أجل تلك الصفقة أو سينتقل اللاعب إلى فريق آخر، هذا الأمر ليس ضمن اختصاصاتي“.

وتابع: ”هذا الأمر يخص رئيس النادي الذي يحاول أن يدعم فريقه بأفضل اللاعبين“.