وكيل أعمال غاريث بيل يهاجم زيدان بعد تصريحاته ضد اللاعب وتأكيد رحيله

هاجم جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بسبب تصريحات الأخير التي أعلن فيها طلبه رحيل اللاعب بأسرع وقت.

وقال بارنيت في تصريحات للصحافة الإسبانية: ”نحن نعمل على رحيله عن ريال مدريد“.

وأضاف: ”زيدان شخص مُخزٍ، إنه لا يظهر أي احترام للاعب قدم الكثير لريال مدريد“.

وتفاجأ جمهور ريال مدريد بعدم تواجد غاريث بيل بقائمة الفريق خلال مواجهة بايرن ميونخ الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ونجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية، التي أقيمت فجر اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن غياب بيل، قال زيدان: ”موقف اللاعب سيتغير خلال 24 أو 48 ساعة على الأكثر“.

وأضاف: ”ريال مدريد في مفاوضات مع أحد الأندية لبيع غاريث بيل خلال سوق الانتقالات الصيفية“.

وشدد زيدان: ”هذا أفضل لنا وللاعب، ولا يوجد شيء شخصي وراء ذلك“.

وعن مفاجأة غيابه أتم زيدان تصريحاته: ”أنا المدرب ويجب أن أتخذ القرارات، واللاعب على علم بذلك“.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادمًا من توتنام في صفقة قياسية.

وخاض بيل مع ريال مدريد 231 مباراة ونجح في تسجيل 102 هدف وصناعة 65 أخرى.