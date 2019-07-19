قطع الأشجار يغرم شركة مملوكة لسيرجيو راموس ربع مليون يورو

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يتواجد راموس رفقة فريقه ريال مدريد في أمريكا الشمالية استعدادًا للموسم الجديد، حيث سيجرى الفريق عدة لقاءات ودية في الكأس الدولية للأبطال.