قطع الأشجار يغرم شركة مملوكة لسيرجيو راموس ربع مليون يورو

غرم مجلس منطقة الكوبينداس في جلسة غير عادية شركة ”Aguileña de Inversiones SA“ المملوكة لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس مبلغ 250 ألف يورو بسبب قلعها أشجارًا تاريخية.
وخالفت الشركة القانون 8/2005 الخاص بالمناطق الخضراء وطالبتها بالإضافة للغرامة بتوفير أشجار لزرعها في مناطق خضراء في العاصمة الإسبانية مدريد.
وكان مجلس الحكم المحلي قد بدأ إجراءات فرض عقوبات على الشركة منذ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي لكونها قامت منذ 2017 بقطع أشجار كبيرة وتاريخية يبلغ عددها ما بين 60 و90 شجرة من كل الأنواع (زيتون وبلوط وصنوبر وسنديان).
ويتواجد راموس رفقة فريقه ريال مدريد في أمريكا الشمالية استعدادًا للموسم الجديد، حيث سيجرى الفريق عدة لقاءات ودية في الكأس الدولية للأبطال.