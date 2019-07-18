أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. هاري كين بالقميص الجديد.. راموس: نحن منتخب إسبانيا (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

فيكتور ليندلوف: دعم الجمهور الأسترالي لا يصدق

نشر فيكتور ليندلوف، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يودع جماهير المان يونايتد بأستراليا قبل الذهاب إلى سنغافورة، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”دعم لا يصدق في أستراليا، شكرًا لك ما الأمر في سنغافورة“.



هاري كين بالقميص الجديد

نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية بالقميص الأساسي والبديل لناديه، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”الطقم الجديد“.

راموس: نحن منتخب إسبانيا

نشر سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له برفقة زملائه في النادي الملكي والمنتخب الإسباني كارفخال، إيسكو، إسينسيو، وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”منتخب إسبانيا“، كإشارة إلى أن ريال مدريد يعد هو العمود الفقري لمنتخب المتادور.

ليوناردو بونوتشي.. إلى الأعلى

نشر ليوناردو بونوتشي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية، أثناء أدائه تدريبات الفريق اليوم، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”إلى الأعلى“، كإشارة إلى أنه سيظل فخورًا بما قدمه.

تير شتيغن: الروح جيدة في الفريق

نشر تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية، برفقة أنطوان غريزمان مهاجم الفريق الجديد، وعلق أعلى الصورة ”مزاج جيد، روح جيدة“.



أودريوزولا يحتفل بمرور عام على وجوده بالنادي الملكي

حرص ألفارو أودريوزولا، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على الاحتفال بذكرى مرور عام على وجوده داخل النادي الملكي، حيث نشر اللاعب صورة له بقميص ناديه، وعلق أعلى الصورة ”منذ سنة واحدة“.



رونالدو يتناول الشاي الإنجليزي

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له وهو يتناول الشاي، وعلق أعلى الصورة ”الشاي الساعة الخامسة“، ويعد شاي الخامسة عادة إنجليزية اكتسبها رونالدو أثناء احترافه في نادي مانشستر يونايتد.

الترجي يعلن تعاقده مع الغاني بونسو

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي تعاقد نادي باب سويقة مع اللاعب الغاني كوامي بونسو القادم من نادي أشانتي كوتوكو، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب وعلقت قائلة: ”الغاني كوامي بونسو الصاعد الجديد في زيارة طبية لنادي الدم والذهب وعقد 4 سنوات“.

الظفرة يعلن تعاقده مع البرازيلي دييغو جارديل

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الظفرة الإماراتي تعاقد النادي مع البرازيلي دييغو غارديل، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب وقالت: ”شركة الكرة بالنادي تنهي التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي دييغو غارديل (30) عامًا في صفقة انتقال حر كثالث الصفقات من الأجانب استعدادًا للموسم الجديد“.

رسالة غامضة لمحمود كهربا

نشر محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك، رسالة غامضة بعدما ترك اللاعب ناديه واقترب من الانضمام لأحد الأندية التركية، حيث كتب اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”لا تصمت عن الحق وسترى كيف سيكرهك الجميع“، وتؤكد عدد من التقارير أن اللاعب سيعود إلى النادي الأهلي المصري عقب انتهاء تجربته بالدوري التركي.

