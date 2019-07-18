ريال مدريد يحدد السعر النهائي لجيمس رودريغيز

لم يستبعد ريال مدريد استمرار لاعبه الكولومبي جيمس رودريغيز لكن كل شيء يشير إلى أن لاعب الوسط يتعين عليه الرحيل عن النادي خاصة بعدم حدد فلورنتينو بيريز السعر النهائي للاعبه.

وأبدت العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع رودريغيز خاصةً أتلتيكو مدريد بعدما استبعد نابولي الإيطالي ضم اللاعب بشكل نهائي ويفضل استعارته وهو ما يرفضه النادي الملكي.

ومع رغبة رودريغيز في البقاء في مدريد قد يكون الانتقال إلى أتلتيكو مدريد أنسب حل له لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أكدت أن بيريز حدد 50 مليون يورو لبيع لاعبه لأي نادٍ يريده حتى لو كان أتلتيكو مدريد.

ولا يرحب ريال مدريد ببيع لاعبه لجاره ومنافسه التقليدي لكن بيريز سئم من الانتظار ويسعى للحصول على مقابل مادي سريع من بيع رودريغيز وقد حدد 50 مليون يورو سعرًا لبيع اللاعب وفي حال مجيء العرض المناسب سيحصل على خدمات اللاعب .

ويسعى ريال مدريد للحصول على أموال كثيرة لتعويض ما أنفقه في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن وكذلك توفير مبلغ كبير للتعاقد مع بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ووفقًا لقرار بيريز فإن السعر النهائي سيكون 50 مليون يورو مهما كان الفريق الذي يسعى للتعاقد مع رودريغيز أي أنه في حال دفع أتلتيكو هذا المبلغ فإن ما بدا مستحيلًا قد يصبح ممكنًا.