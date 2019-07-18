ريال مدريد ينتظر ”الرجل الحاسم“ في صفقة بول بوغبا

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد ينتظر الآن دور ”الرجل الحاسم“ في صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”تعتمد إدارة ريال مدريد بشكل كبير على مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، في حسم صفقة اللاعب الفرنسي، الذي يمثل طلبًا خاصًّا لمواطنه زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي“.

وأشارت إلى أن صفقة بوغبا شهدت جمودًا على مستوى المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الفترة الماضية، في ظل طلبات مانشستر يونايتد المادية المبالغ فيها، والتي وصلت إلى 200 مليون يورو لبيع بوغبا، إضافة إلى انشغال مينو رايولا بإنهاء صفقة انتقال الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي.

ومضت تقول: ”أصبح رايولا متفرغًا حاليًّا لصفقة بوغبا في ظل رغبة ريال مدريد الجامحة للحصول على خدمات اللاعب، الذي يريد هو الآخر الخروج من أولد ترافورد نحو وجهة جديدة، رغم تمسك إدارة مانشستر يونايتد به“.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، أن العلاقات الثنائية بين رايولا ومسؤولي ريال مدريد لم تكن أبدًا على ما يرام، ولكن الطرفين الآن سيتحدان من أجل مهمة واحدة تصبّ في مصلحة الجميع، وهي حسم صفقة بوغبا لصالح النادي الملكي.

وتابعت بقولها: ”المهمة الصعبة التي تنتظر رايولا في هذا السياق ستكون محاولة الوصول إلى حلول وسط مع إدارة مانشستر يونايتد، قبل الثامن من أغسطس، موعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، والـ18 من الشهر ذاته في إسبانيا“.