خليفة جوردي ألبا يفتح جبهة صراع جديدة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

لا يزال نادي برشلونة يبحث عن ظهير أيسر يكون خيارًا مستقبليًّا وبديلًا لنجمه جوردي ألبا، إذ يعاني الفريق الكتالوني نقصًا حادًّا في هذا المركز.

واستعاد برشلونة لاعبه مارك كوكوريا من نادي إيبار، وقام بتفعيل بند إعادة شرائه بـ4 ملايين يورو، إلا أن الاتجاه داخل البلوغرانا سيكون نحو بيعه مرة أخرى، في ظل اهتمام نادي خيتافي بالحصول على خدماته، مقابل يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين يورو.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن مسؤولي برشلونة وضعوا 3 خيارات للتعاقد مع ظهير أيسر: جونيور فيرمو، لاعب ريال بيتيس الإسباني، ورافائيل غيريرو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وريكاردو ردوريغيز لاعب ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن غيريرو عاد إلى الواجهة مرة أخرى بوصفه أبرز المرشحين لارتداء قميص برشلونة في الموسم المقبل.

وينتهي عقد غيريرو مع دورتموند في صيف 2020، ولم يجدد اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا، عقده مع ناديه الألماني؛ ما يفتح الباب على مصراعيه أمام برشلونة لحسم الصفقة بأقل مقابل مادي ممكن.

وتبلغ القيمة السوقية لـ“غيريرو“ 25 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، ولكن هذا السعر مرشح للانخفاض كون اللاعب لا يتبقى في عقده سوى موسم واحد فقط.

وأكدت ”آس“ أن العقبة الوحيدة أمام برشلونة لحسم صفقة غيريرو هي، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب -أيضًا- في الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما يمكن أن يثير أزمة جديدة بين الناديين، خاصة في ظل ”موقعة“ البرازيلي نيمار، الذي يرغب في العودة إلى البارسا من سان جيرمان، ولا يزال موقفه غامضًا.