ماذا قال فالفيردي مدرب برشلونة عن غريزمان ودي يونغ؟

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة لأول مرة عن الثلاثي الجديد المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية: أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونغ ونيتو، وأكد أن النادي الكتالوني ينتظر منهم الكثير.

وعقب التدريب تحدث فالفيردي لموقع النادي على الإنترنت قائلًا: ”نحن سعداء جدًا بالبداية وسنواجه العديد من التحديات المقبلة. نحن نعرف هدفنا هنا وهو الفوز بكل شيء وإسعاد الجماهير“.

وأضاف: ”الأهداف هي نفسها دائمًا وهي الفوز في جميع المباريات، نريد أن نحاول الفوز بجميع الألقاب ونعلم أننا يجب أن نفعل ذلك بأسلوبنا. نأمل أن نكون على مستوى المهمة“.

وعن اللاعبين الثلاثة قال المدير الفني للنادي الكتالوني: ”نتوقع الكثير منهم ونأمل أن ينسجموا سريعًا. دي يونغ أدى الموسم الماضي بشكل رائع ونأمل أن يعطينا نقطة الشباب والحيوية في وسط الملعب. إنه أيضًا مشروع للمستقبل، وهو لاعب تنتظره سنوات طويلة في المستقبل، يتمتع بكفاءة كبيرة وقد اكتسب طريقة لعبنا“.

وعن غريزمان قال: ”إنه يختلف عن دي يونغ لأنه يتمتع بخبرة في الليغا وسريع ويتجه نحو المرمى دائمًا وحاسم في الأمتار الأخيرة، نحن نعرف ما يحتاجه وما سيمنحه لنا، لدينا العديد من الآمال الموضوعة عليه. فهو شاب لكنه اكتسب الخبرة اللازمة“.

وأخيرًا الحارس نيتو: ”حارس مرمى ذو خبرة وبديل مثالي لمارك اندريه تيرشتيغن مع إناكي بينا“.