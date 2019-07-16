الموهبة الهولندية تشافي سيمونز قد يرحل عن نادي برشلونة

يرغب نادي برشلونة في الاحتفاظ بالموهبة الشاب تشافي سيمونز، لكن في نفس الوقت لم يجدد النادي الكتالوني عقد لاعب الوسط البالغ عمره 16 عامًا.

ويلعب الشاب الهولندي في فريق ”يوفينيلB“ أو برشلونة تحت 19 عامًا بعد انتهاء دراسته، ويرفض رحيله رغم أن وكيل أعماله مينو رايولا لديه العديد من العروض.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن والد اللاعب الشاب يقود مفاوضات التجديد مع برشلونة وبات الاتفاق قريبًا، خاصة أن اللاعب يتطور باستمرار.

ويفكر برشلونة في الحفاظ على اللاعب لكن بنفس شروط التعاقد التي ارتبط بها زملاؤه مع النادي الكتالوني، ولن يحصل على مميزات في عقده أكثر من أي زميل له في الفريق.

ولا شك أن حل هذه المشكلة في يد رايولا الذي قد يضغط بالعروض التي يملكها اللاعب لتحقيق أفضل شروط بالنسبة له.