أتلتيكو مدريد يضم الإنجليزي كيران تريبيير قادمًا من توتنهام

أعلن أتلتيكو مدريد التعاقد مع الظهير الإنجليزي كيران تريبيير من توتنهام هوتسبير لمدة ثلاث سنوات، ليضيف إلى دفاعه قوة جديدة.

وذكرت تقارير إسبانية وبريطانية أن تريبيير البالغ عمره 28 عامًا انتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (24.81 مليون دولار).

وغاب تريبيير عن تشكيلة توتنهام هوتسبير في الجولة الآسيوية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي إجراءات انتقاله لأتلتيكو.

وسيكون تريبيير أحد الأعمدة الرئيسية في دفاع دييغو سيميوني المدير الفني للنادي الإسباني الساعي للحفاظ على مكانته التي حققها الموسم الماضي باحتلال المركز الثاني في الليغا خلف برشلونة، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

???? | Acuerdo con el @Spurs_ES para el traspaso de @trippier2. ???????????????????????????? El internacional inglés ha firmado su contrato para las 3 próximas temporadas ???? ???? ¡Bienvenido a la familia atlética! ????⚪????

???? https://t.co/ToPG7Tb7JC #BienvenidoTrippier #AúpaAtleti pic.twitter.com/mpgTuXAeq1 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 17, 2019

وخاض الدولي الإنجليزي 16 مباراة مع المنتخب وخاض نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا وحل خلالها المنتخب الإنجليزي ثالثًا.

وجاء تعاقد أتلتيكو مع تريبيير لمدة ثلاثة أعوام مقبلة، لتكتمل بعده صفوف النادي بانتظار ما سيحدث في المفاوضات مع جيمس رودريغيز.