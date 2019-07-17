أتلتيكو مدريد يضم الإنجليزي كيران تريبيير قادمًا من توتنهام

أتلتيكو مدريد يضم الإنجليزي كيران تريبيير قادمًا من توتنهام

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أعلن أتلتيكو مدريد التعاقد مع الظهير الإنجليزي كيران تريبيير من توتنهام هوتسبير لمدة ثلاث سنوات، ليضيف إلى دفاعه قوة جديدة.

وذكرت تقارير إسبانية وبريطانية أن تريبيير البالغ عمره 28 عامًا انتقل إلى أتلتيكو مدريد مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (24.81 مليون دولار).

وغاب تريبيير عن تشكيلة توتنهام هوتسبير في الجولة الآسيوية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي إجراءات انتقاله لأتلتيكو.

وسيكون تريبيير أحد الأعمدة الرئيسية في دفاع دييغو سيميوني المدير الفني للنادي الإسباني الساعي للحفاظ على مكانته التي حققها الموسم الماضي باحتلال المركز الثاني في الليغا خلف برشلونة، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وخاض الدولي الإنجليزي 16 مباراة مع المنتخب وخاض نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا وحل خلالها المنتخب الإنجليزي ثالثًا.

وجاء تعاقد أتلتيكو مع تريبيير لمدة ثلاثة أعوام مقبلة، لتكتمل بعده صفوف النادي بانتظار ما سيحدث في المفاوضات مع جيمس رودريغيز.

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