تقرير: أتلتيكو مدريد يقترب من ضم مدافع توتنهام كيران تريبير

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية وإسبانية أن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مع توتنهام للتعاقد مع مدافعه الدولي الإنجليزي كيران تريبير، البالغ 28 عامًا، مقابل 30 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن اللاعب يستعد للمغادرة لمدريد لإجراء الفحوصات الطبية، فيما أكدت ”ماركا“ أن الصفقة قد تتم، يوم الأربعاء.

وكان تريبير محط اهتمام عدة فرق أوروبية كيوفنتوس وبايرن ميونخ خلال الفترة السابقة، لكن أتلتيكو مدريد كان الأقرب لضمه لكونه قدم عرضًا ماليًا جيدًا.

وكان أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو، ظهير أيمن برشلونة، لكن المشاكل التي حدثت بين الفريقين بسبب صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان جعلت الصفقة مستحيلة.

وما زال سيميوني يحاول تعزيز صفوف دفاعه الذي تخلى عنه 4 لاعبين بنهاية الموسم الماضي، وبالتعاقد مع كيران تريبير يكون قد أكمل تعاقداته الدفاعية بعد البرازيليين رونان لودي وفيلبي، والاقتراب من الإسباني ماريو هيرموسو مدافع إسبانيول.