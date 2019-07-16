نادي برشلونة يستعيد لاعبه الشاب لسد العجز

دفع نادي برشلونة مبلغ 4 ملايين يورو لإيبار؛ لاستعادة المدافع الأيسر الشاب مارك كوكورييا ( 20 سنة )، وسيلتحق بتدريبات الفريق، غدًا الأربعاء.

ويعتبر مركز الظهير الأيسر من المراكز التي طالب المدرب إيرنيستو فالفيردي بتعزيزها؛ لكون الفريق لا يضم بديلًا للمدافع الدولي الإسباني جوردي ألبا.

وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة مهتم بالمدافع الأيسر لفريق ريال بيتيس جونيور فيربو، الذي شارك رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 سنة في التتويج باللقب الأوروبي مؤخرًا، ويأمل في إقناع الفريق الأندلسي بالتخلي عن لاعبه مقابل أقل من 30 مليون يورو.

وكان اللاعب محط اهتمام ريال مدريد سابقًا، قبل أن يغير وجهته نحو ميندي لاعب أولمبيك ليون، ودخل برشلونة على الخط وعرض على ريال بيتيس لاعبيه الشابين خوان ميراندا ومارك كوكورييا لاختيار أحدهما جزءًا من الصفقة.

وقد تكون عودة مارك كوكورييا مؤقتة؛ لكونه قد يغادر نحو ريال بيتيس كجزء من صفقة جونيور فيريو.