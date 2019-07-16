مستقبل غاريث بيل ونيمار يتصدر عناوين الصحف الرياضية العالمية (صور)

شكلت عودة نيمار لباريس واجتماعه مع المدير الرياضي وانضمام الفرنسي أنطوان غريزمان لتدريبات برشلونة ومستقبل غاريث بيل أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالاختبار في ريال مدريد والذي يمس 12 لاعبًا من أجل البقاء أو الرحيل وتطورات صفقة الهولندي دي ليخت نحو يوفنتوس وأخبار انتقالات الأندية الأوروبية.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمستقبل غاريث بيل وكتبت: ”بيل يجد مخرجًا“ مؤكدة أن توتنهام يقيّم اللاعب بما بين 50 و60 مليون يورو.. لكن راتبه يبقى المشكلة.

كما اهتمت باجتماع نيمار وليوناردو بعد عودته لباريس وانتقال إيكير كاسياس للعمل في بورتو بعد اعتزاله.

سبورت

ركزت الصحيفة على الجو السيئ بين نيمار وباريس سان جرمان بعد عودة النجم البرازيلي لباريس.

كما اهتمت ببداية تدريبات برشلونة لموسم 2019-2020 برفقة الثلاثي الجديد.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بعودة نيمار لباريس سان جرمان وكتبت: ”توقف“ في إشارة لتوقيف إدارة الفريق الفرنسي لفكرة رحيله.

كما تحدثت عن بداية الثلاثي الجديد في برشلونة فرانكي دي يونغ وغريزمان والحارس نيتو للتدريبات برفقة الفريق.

الصحيفة تحدثت عن “ اختبار الخروج في ريال مدريد والذي يمس 12 لاعبًا ”.

آس

تحدثت الصحيفة عن المهاجم الصربي لوكا جوفيتش اللاعب الجديد لريال مدريد والذي قال: ”لدي هدية وهي تسجيل الأهداف ”

كما اهتمت بزيارة فلورنتينو بيريز للاعبي ريال مدريد في كندا.

الصحيفة تحدثت عن غريزمان ونيمار وكتبت: ”غريزمان بدأ تدريباته برفقة برشلونة ونيمار برفقة باريس سان جرمان ”

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن الفوز التاريخي لمنتخب إنجلترا بكأس العالم للكريكيت، كما اهتمت برغبة نيوكاسل التعاقد مع ستيف بروس كمدربا خلفًا لرافائيل بينيتيز، ويطلب فريق شيفيلد يونايتد 4 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عنه.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بمستقبل نيمار في باريس سان جرمان بعد عودته من العطلة وكتبت: ”نيمار ضباب كبير“.

كما ركزت على طواف فرنسا في مرحلته العاشرة، والذي شهد تلقي الفرنسي تيبو بينو ضربة موجعة لآماله في المنافسة على اللقب.

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على الفرنسي أنطوان غريزمان المنتقل لبرشلونة وكتبت: ”غريزمان على طاولة الكبار ”

كما تحدثت عن المدافع الهولندي دي ليخت الذي يستعد للانتقال ليوفنتوس وكتبت ”حكمة دي ليخت ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقتي الهولندي دي ليخت نحو يوفنتوس والإنجليزي هاري ماجواير نحو مانشستر يونايتد وكتبت “ جدار من ذهب “ في إشارة لثمنهما الكبير.

كما اهتمت بمصير موهبة روما نيكولو زانيولو والذي يسعى خلفه يوفنتوس وسط رغبة أنصار روما في بقائه.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار انتقالات الأندية الإيطالية.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتقديم يوفنتوس لنجمه الجديد الويلزي أرون رامسي الذي جاء في صفقة حرة.

كما تحدثت عن “ المخططات السرية لكونتي ”.