زيدان ينسى أحزانه سريعًا ويعود إلى معسكر ريال مدريد في كندا

عاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يوم الثلاثاء، إلى فندق ريتز كارلتون في مونتريال، بعد سفره المفاجئ إلى أوروبا عقب وفاة شقيقه.

وانضم زيدان إلى معسكر النادي الملكي في مونتريال في كندا، بعد سفره المفاجئ يوم الجمعة الماضي إلى إسبانيا؛ بعد معرفته بنبأ وفاة شقيقه فريد.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن المدير الفني الفرنسي سيقود تدريب الفريق المقرر في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مونتريال (الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة)، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، يوم الإثنين.

ووصل ريال مدريد إلى مونتريال في بعثة مكونة من 29 لاعبًا، يوم الثلاثاء الماضي، لتكون محطته الأولى استعدادًا للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق أول مباراة ودية في جولة أمريكا الشمالية يوم 21 يوليو/تموز الحالي، حيث سيواجه بايرن ميونخ، وسوف ينتقل للولايات المتحدة للعب ضد آرسنال في لاندوفر، في يوم 24 يوليو/تموز، وضد أتلتيكو مدريد في نيو جيرسي في 27 يوليو/تموز الحالي.