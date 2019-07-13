لاعبو ريال مدريد يقفون دقيقة صمت على وفاة شقيق زيدان

وقف لاعبو ريال مدريد دقيقة صمت قبل بداية التدريب، يوم السبت، حدادًا على وفاة شقيق المدير الفني زين الدين زيدان.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن قناة ريال مدريد، يوم السبت، أن زيدان غادر يوم الجمعة معسكر الفريق الملكي في مونتريال لأسباب شخصية أجبرته على الانتقال إلى أوروبا.

ولم تكن الأسباب معروفة حينها حتى كشفتها قناة النادي بأن المدير الفني الفرنسي سافر لأوروبا؛ بسبب مرض شقيقه الخطير الذي تسبب في وفاته في اليوم التالي.

ووصل ريال مدريد إلى مونتريال في كندا في بعثة مكونة من 29 لاعبًا، يوم الثلاثاء الماضي، لتكون محطته الإعدادية الأولى استعدادًا للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق أول مباراة ودية في جولة أمريكا الشمالية يوم 21 يوليو /تموز، حيث سيواجه بايرن ميونخ وسوف يستمر في الولايات المتحدة للعب ضد آرسنال في لاندوفر يوم 24 يوليو، وضد أتلتيكو مدريد في نيو جيرسي في 27 يوليو الحالي.