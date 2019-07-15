مفاجأة بشأن مصير كوتينيو مع نادي برشلونة.. إعارة لمدة عامين إلى هذا النادي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مفاجأة مدوية حول مصير البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“، إن كوتينيو وافق على العودة إلى نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل، خاصة بعد انضمام الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة، واقتراب عودة نيمار دا سيلفا إلى البلوغرانا.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم الاثنين، إلى أن كوتينيو يرى أن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون الخيار المثالي بالنسبة له، خاصة أن فرصته ستكون صعبة للغاية في الحصول على موقع أساسي في تشكيلة برشلونة.

وأكد التقرير الإيطالي أن ليفربول عرض ضم كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة عامين، مع وجود بند في العقد يسمح بشرائه مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.

وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 160 مليون يورو، وحصل الريدز على 120 مليون يورو نقدًا، إضافة إلى 40 مليون متغيرات، نال منها 15 مليونًا فقط حتى الآن.

وكان كيا جوربشيان، مدير أعمال كوتينيو، أكد من قبل أنه سيكون من الصعب للغاية على البرازيلي الدولي أن يلعب لأي نادٍ في إنجلترا غير ليفربول، خاصة بعد أن تلقى اللاعب عرضين من مانشستر يونايتد وتشيلسي.