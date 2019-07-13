وكيل كوتينيو ينتقد صمت الإدارة تجاه تقارير رحيل اللاعب عن نادي برشلونة

انتقد كاي غورابشيان، وكيل البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب نادي برشلونة، موقف الإدارة من تقارير بيعه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية واحتمالية انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط البرازيلي بإمكانية الرحيل عن البلوغرانا في الفترة الماضية، نظرًا للانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بسبب انخفاض مستواه الفني عن ما كان عليه مع ليفربول قبل يناير 2018.

وقال غورابشيان في تصريحات لصحيفة ”ديلي تيليغراف“ البريطانية: ”أخبرني المسؤولين في برشلونة أنهم لا يعتزمون بيع كوتينيو، ولم يتحدثوا مع أي شخص حول هذا الأمر، وكل ما يُقال عن هذا مجرد شائعات“.

وأضاف: ”لن أدع الناس تتحدث عن فيليب وتنتقص من حقه، خاصة وأننا لم نتحدث عن الأمر طوال فترة وجودنا في برشلونة منذ عام ونصف العام“.

وتابع: ”لم أخطط أبدًا لرحيل كوتينيو عن برشلونة، لكنني أعتقد أن هناك محاولات من بعض الأشخاص في النادي دون إذن لمحاولة بيع اللاعب“.

وأردف: ”يتعين على برشلونة الانتباه من الأشخاص الذين يعملون داخل هذه المؤسسة الكبيرة، يقدمون معلومات غير صحيحة للصحافة والإعلام، وإذا ما غيّروا رأيهم حول مستقبل اللاعب عليهم إخبارنا الحقيقة“.