ما هو الوعد الذي قدمه غريزمان لقائد برشلونة ليونيل ميسي؟

أعرب الفرنسي أنطوان غريزمان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن اعتقاده أن بإمكانه رأب أي صدع مع زملائه الجدد في الفريق من خلال أدائه الجيد في الملعب، وذلك بعدما أكمل انتقاله من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وسيرتدي القميص رقم 17 بدلًا من 7 الذي اشتهر به في أتلتيكو ومنتخب فرنسا.

وقال غريزمان يوم الأحد في المؤتمر الصحفي لتقديمه: ربما يكونوا غير سعداء، يتعين علي أن أرى هذا عندما ألتقي معهم، ولكن بصنع فرص التهديف يمكنني إصلاح أي شيء.

وأضاف: ”فعلت بعض الأشياء الخاطئة في الماضي ولا أندم عليها لأن هذا هو ما أردت فعله في تلك اللحظة. الشيء الأهم حاليًا هو أننا سويًا، إذا كنت مضطرًا للاعتذار على أي شيء سيكون في الملعب.

???? @AntoGriezmann: "Messi es una leyenda. Es una alegría enorme poder jugar con él" … y también compartir mate ???? ???????? #Griezmann17 pic.twitter.com/qA1n46knHL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2019

وتعاقد برشلونة مع غريزمان بعد دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده أمس الأول الجمعة، ولكن أتلتيكو هدد باتخاذ إجراءات قانونية، وذكر أن برشلونة لم يدفع أموالًا كافية لأنهم اتفقوا على الصفقة قبل أن يتم تقليل قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون يورو في الأول من يوليو.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: ”تحدثت معهم ولكنني أعتقد أنهم لا يملكون أي إثبات، لأنه لا يوجد أي إثبات لأي شيء، أتفهم رغبتهم في الدفاع عن مصالحهم ولكنني لا أرى شيئًا يمكنه أن يجعل الأمور تتقدم بشكل إيجابي بالنسبة لهم.

وسيرتدي غريزمان، الفائز بكأس العالم 2018، القميص رقم 17 مع برشلونة، وسيخوض أول حصة تدريبية مع الفريق يوم الإثنين.