غريزمان يرتدي هذا القميص في برشلونة (شاهد)

غريزمان قدم برشلونة مهاجمه الجديد أنطوان غريزمان في كامب نو بعدما منحه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني القميص رقم 17 ليرتديه الموسم المقبل.

وانتقل غريزمان إلى برشلونة بعد جدال طويل بين النادي الكتالوني وأتلتيكو مدريد ناديه السابق، بعدما دفع اللاعب قيمة الشرط الجزائي في عقده وقدره 120 مليون يورو.

ويطالب أتلتيكو بالحصول على 200 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي قبل تخفيضه في الأول من الشهر الحالي بداعي أن المفاوضات بين برشلونة واللاعب تمت منذ فترة طويلة

ورفض غريزمان (28 عامًا) مهاجم منتخب فرنسا الانتقال لبرشلونة العام الماضي ووقع على عقد جديد مع أتلتيكو، لكنه أعلن في مايو/ أيار الماضي أنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه قادمًا من ريال سوسيداد في 2014.

وحاول برشلونة التعاقد مع غريزمان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لكن اللاعب وقع على عقد جديد مع أتلتيكو لمدة خمس سنوات حتى 2023 تضمن شرطًا جزائيًا بمبلغ 200 مليون يورو، والذي تراجع إلى 120 مليون في أول يوليو/ تموز الجاري.

وقال أتلتيكو إن إعلان غريزمان رحيله عن النادي يوم 14 مايو/ آيار يعد دليلًا على وجود اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.