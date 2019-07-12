غريزمان يتفوق على ميسي في برشلونة بالشرط الجزائي

أصبح النجم الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب أعلى شرط جزائي في برشلونة بعد توقيعه، اليوم، لفائدة الفريق الكاتالوني لمدة 5 مواسم لغاية صيف 2024 وبشرط جزائي يبلغ 800 مليون يورو.

ويتفوق غريزمان على النجم الأول لبرشلونة القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب شرط جزائي يبلغ 700 مليون يورو وينتهي عقده صيف 2021 .

وخلف الثنائي يتواجد كل من: جيرارد بيكيه (2022)، وسيرجيو روبيرتو (2022)، وصامويل أومتيتي (2023)، وسيرجيو بوسكيتش (2023)، وجوردي ألبا (2024)، بشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

ويملك كل من البرازيلي أرثور ميلو (2024)، وفرانكي دي يونغ (2024)، وفيليب كوتينيو (2023)، وعثمان ديمبيلي (2022)، شرطًا جزائيًا يبلغ 400 مليون يورو.

بينما يملك الكرواتي إيفان راكيتش شرطًا جزائيًا يبلغ 125 مليون يورو وينتهي عقده في 2021 .

ويبقى الإسباني كارليس ألينا، والبرازيلي رافينيا أقل شرط جزائي بين لاعبي برشلونة بقيمة 75 مليون يورو.