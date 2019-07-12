أتلتيكو مدريد يرفض قيمة الشرط الجزائي الخاص بغريزمان ويطالب برشلونة بسداد 200 مليون يورو

رفض نادي أتلتيكو مدريد الحصول على 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي رحل إلى برشلونة صباح اليوم الجمعة، وطالب بالحصول على 200 مليون يورو كاملة.

وكان برشلونة أعلن رسميًا ضم غريزمان، اليوم الجمعة، بعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 120 مليون يورو من أول يوليو الجاري.

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا رسميًا مطالبًا النادي الكتالوني بالحصول على 200 مليون يورو، القيمة الحقيقية للشرط الجزائي.

وقال أتلتيكو في بيانه: ”هذا المبلغ لا يكفي لكسر الشرط الجزائي، اللاعب أنهى اتفاقه مع برشلونة قبل أن يتم تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو، وهذا قبل إعلان اللاعب يوم 14 مايو الماضي رحيله عن النادي“.

وأضاف الآتلتي في بيانه: ”يعتقد أتلتيكو أن إنهاء العقد تم قبل نهاية الموسم الماضي بسبب الأحداث والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب، وهذا هو السبب في أنه بدأ بالفعل الإجراءات التي اعتبرها مناسبة للدفاع عن حقوقه ومصالحه الشرعية“.