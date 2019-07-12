نيمار: إدارة باريس سان جيرمان سمحت لي بالتفاوض مع برشلونة بشرط

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان يفكر في عرض برشلونة لاستعادة مهاجمه البرازيلي نيمار، في صفقة قد تؤدي إلى انتقال الظهير الفرنسي كليمو لينغليه في الاتجاه المعاكس.

وأكد نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة (SPORX) أن إدارة باريس سمحت له بالتفاوض من أجل الانتقال إلى البارسا بشرط إحضار عقد مناسب.

وأضاف نيمار: “ مدير برشلونة التقى والدي وإذا لم أتمكن من الذهاب إلى برشلونة سأرتدي قميص باريس بكل فخر“.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن باريس سان جيرمان من كبار المعجبين بلينغليه الذي بدأ مسيرته في الدوري الفرنسي مع نانسي قبل انتقاله لليغا.

وكافح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لتحقيق انطباع جيد في برشلونة منذ انتقاله من نادي إشبيلية مقابل 35 مليون يورو في الصيف الماضي، حيث لعب 23 مباراة فقط في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ويبدو أن برشلونة مستعد بالفعل للاستغناء عن اللاعب في حال التعاقد مع نيمار.

وكان برشلونة يفكر أيضًا في استغلال فيليب كوتينيو في صفقة نيمار وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي، لكن من الواضح أن باريس سان جيرمان يبدو أكثر اهتمامًا بالمدافع الفرنسي.

واعترف ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان بأن هذه الخطوة ممكنة، وقال في وقت سابق من هذا الشهر: ”نيمار يمكنه ترك باريس سان جيرمان، إذا كان هناك عرض يناسب الجميع. لكن حتى الآن، لا نعرف ما إذا كان أي شخص يرغب في شرائه، أو بأي سعر، لن يتم ذلك في يوم واحد، هذا أمر مؤكد. ”

وأضاف ليوناردو: ”من الواضح للجميع (أنه يرغب في الرحيل)، لكن في كرة القدم يقول المرء شيئًا اليوم وشيئًا آخر غدًا. إنه أمر مدهش لكنه بهذا الشكل. تحدثنا إلى المحيطين به أيضًا. الكل يعلم كل شيء، الموقف واضح لكل الأطراف. لكن الشيء الأكيد اليوم هو أن عقده يتبقى فيه ثلاث سنوات وطالما لم نتلقَ أي عرض فإننا لا يمكن أن نناقش أي شيء“.

وأبدى نيمار البالغ عمره 27 عامًا رغبته في العودة إلى برشلونة الذي رحل عنه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، وقد واجه وقتًا عصيبًا في العاصمة الفرنسية سواء داخل أو خارج الملعب.