نادي برشلونة يعرض انتقال 3 لاعبين إلى باريس سان جيرمان في ”العملية نيمار“

كشفت تقارير صحفية بعض تفاصيل العرض الذي قدّمه برشلونة؛ لاستعادة خدمات البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الإلمانية إن إدارة برشلونة عرضت صفقة تبادلية على مسؤولي باريس سان جيرمان؛ للوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بالمقابل المادي لعودة نيمار إلى ”كامب نو“، في ظل المطالب المالية التي تراها إدارة البلوغرانا بأنها مبالغ فيها.

وطلب باريس سان جيرمان الحصول على 222 مليون يورو لبيع نيمار، وهي القيمة نفسها التي دفعها النادي الفرنسي منذ عامين لفسخ عقد قائد السليساو السابق مع البارسا.

وأشارت ”بيلد“ في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان 4 لاعبين لاختيار 3 منهم، كي ينضموا إلى بطل فرنسا، مقابل الحصول على نيمار.

وأكدت أن هؤلاء اللاعبين هم البرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي صامويل أومتيتي، ومواطنه عثمان ديمبلي، إضافة إلى البرتغالي نيلسون سيميدو.

ووصفت الصحيفة العرض البرشلوني بأنه ”عرض قوي“، خاصة في ظل التعقيدات التي تحيط بالمفاوضات بين الطرفين، مع توتر العلاقات، وتأكيد برشلونة على أنه لا يمكنه أبدًا أن يدفع أكثر من 200 مليون يورو لاستعادة نيمار.