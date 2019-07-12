لظرف طارئ.. زيدان يغادر معسكر ريال مدريد في مونتريال

لظرف طارئ.. زيدان يغادر معسكر ريال مدريد في مونتريال

المصدر: محمد ثروت- إرم نيوز

غادر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، معسكر الفريق في مونتريال بكندا بصورة مفاجئة.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن ريال مدريد أعلن مغادرة زيدان لمعسكر الفريق بسبب ظرف طارئ.

ونقلت الصحيفة عن بيان ريال مدريد الرسمي قوله:“مدربنا زين الدين زيدان سيغادر معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية“.

وأضاف البيان بقوله:“سيقود تدريبات الفريق ديفيد بيتوني، حتى عودة زيدان إلى المعسكر مجددًا“.

ونقلت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد عن مصادر مطلعة قولها إنه من غير المتوقع أن تطول فترة غياب زيدان عن معسكر ريال مدريد، ومن المنتظر أن يكون حاضرًا في أولى مباريات الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، في الكأس الدولية للأبطال، يوم 20 يوليو بمدينة هيوستن الأمريكية.

وسيلتقي ريال مدريد يوم 23 يوليو نادي آرسنال الإنجليزي، ثم يلعب مع أتلتيكو مدريد في نيوجيرسي يوم 26 يوليو.

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