رسميًا.. إعارة لوكا زيدان إلى راسينغ سانتاندير لمدة موسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا إعارة حارس الفريق لوكا زيدان إلى راسينغ سانتاندير لمدة موسم.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، كشفت إن لوكا زيدان لن يُسافر مع بعثة ريال مدريد إلى كندا، يوم الثلاثاء، لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة:“ريال مدريد توصل إلى اتفاق لإعارة لوكا إلى صفوف راسينغ سانتاندير الذي يُشارك في دوري الدرجة الثانية، حيث لم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي“.

???? | Luca Zidane, que jugará cedido esta temporada por el @realmadrid, también fue sometido este mediodía a un completo reconocimiento médico en la Clínica Mompía del @igualatorio ✅ #LaLiga123 #Racingueo #VamosRacing pic.twitter.com/oqmkYyFI9j — Real Racing Club (@realracingclub) July 9, 2019

ومع رحيل لوكا زيدان عن صفوف الميرنغي، أصبح رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس غير مُرجح في الوقت الحالي، حيث لا ينوي اللاعب الرحيل، بخلاف عدم وجود عروض مناسبة له حتى الآن.

وأصبح حاليًا الوضع صعبًا بالنسبة للحارس الأوكراني أندري لونين، والذي لعب الموسم الماضي مُعارًا في صفوف ليجانيس، ولم يتم حسم موقفه النهائي.

لوكا هو ابن لاعب كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان وشقيق لاعب كرة القدم الفرنسي حالي إنزو فرنانديز.

انضم لوكا إلى أكاديمية شباب ريال مدريد في سن السادسة عام 2004 ويلعب كحارس مرمى. شق طريقه في الأكاديمية وانضم في النهاية إلى ريال مدريد كاستيا، الفريق الاحتياطي لريال مدريد.

وشارك لوكا في أول مباراة رسمية له مع ريال مدريد في آخر مباراة للريال بالدوري في موسم 2017–18، حيث أنتهت المباراة بالتعادل 2–2 أمام فياريال في 19 مايو (أيار) 2018.