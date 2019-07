رسميًا.. أنطوان غريزمان إلى برشلونة (فيديو)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، الجمعة، تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد دفع قيمة فسخ عقده مع نادي أتلتيكو مدريد.

ونشر برشلونة مقطع فيديو على حسابه على موقع ”تويتر“ بعنوان ”كنا ننتظر هذا“.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي برشلونة في بيان، أن النادي الكتالوني دفع لأتلتيكو مدريد 120 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد غريزمان مع النادي العاصمي.

وأضاف موقع برشلونة أن غريزمان وقّع عقدًا مدته 5 سنوات، حتى صيف العام 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا، وصنع 50 في 257 مباراة.

ويأمل برشلونة أن يساعد تعاقده مع غريزمان في نجاح الفريق بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائنه منذ 4 مواسم.

وكان غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019