رسميًا.. تحديد موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني (صورة)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، رسميًا أن نادي برشلونة سيفتتح منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، بمواجهة أتلتيك بلباو يوم الجمعة 16 أغسطس، على ملعب سان ماميس.

وأصدر الاتحاد الإسباني جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم 2019/2020، حيث تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كما يسافر ريال مدريد، ثالث الموسم الماضي، لملاقاة سيلتا فيغو، يوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أما أتلتيكو مدريد، ثاني الموسم الماضي، فيستقبل خيتافي يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب واندا ميتروبلينتاو.

يشار إلى أن برشلونة تُوج بطلًا للدوري الإسباني موسم 2018/2019، للمرة الثانية على التوالي، والـ26 في تاريخه، في حين جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثاني، وريال مدريد في المركز الثالث، وفالنسيا في المركز الرابع.

وتنقل مباريات الدوري الإسباني على شبكة ”beINSPORTS“.

HORARIOS | Conoce cuándo se jugarán los partidos de la jornada 1 de #LaLigaSantander 2019/20. — LaLiga (@LaLiga) July 12, 2019

وتنطلق الجولة الثانية، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس المقبل، حيث يلعب برشلونة مع ريال بيتيس، وريال مدريد مع بلد الوليد.

أما الجولة الثالثة، فتنطلق يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس المقبل، وفيها يلعب برشلونة مع أوساسونا، وريال مدريد مع فياريال.