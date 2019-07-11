صحيفة: نيمار سيتحدث عن احتمال عودته إلى برشلونة وعلاقته مع باريس سان جيرمان في برنامج تلفزيوني

أفادت صحيفة ”esporte“ البرازيلية، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي نيمار، سيظهر في برنامج تلفزيوني، للحديث عن إمكانية عودته إلى نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب ”esporte“ فإن نيمار بصدد إجراء مقابلة تلفزيونية، غدًا الجمعة، سيتطرق فيها للحديث عن احتمال عودته إلى برشلونة، وكشف موقفه من اتهامات الاغتصاب ورأيه في فوز البرازيل بكوبا أمريكا 2019 رغم غيابه.

وأضافت الصحيفة البرازيلية، أن ظهور نيمار سيكون على برنامج ”Aqui na Band“، وسيتحدث كذلك عن علاقته المتوترة مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان.

وقال ليوناردو، مواطن نيمار، والمدير الرياضي لباريس سان جيرمان، إن اللاعب طلب الرحيل عن الفريق، وحاول إقناعه بالتراجع دون جدوى.

وأضاف ليوناردو أن باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار، لكن بعد الحصول على العرض المناسب، وهو ما قد يفشل صفقة عودته مجددًا إلى برشلونة.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة صيف العام 2017، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وغاب نيمار عن تدريبات باريس سان جيرمان الإثنين الماضي ما دفع النادي الفرنسي لإصدار بيان، قال من خلاله إنه سيتخذ الإجراء المناسب ضد اللاعب البرازيلي.