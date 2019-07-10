ريال مدريد يتحرك خلف الكواليس في صفقة نادي برشلونة مع نيمار

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني لا يريد أن ينسى حلمه القديم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ريال مدريد قريبًا للغاية من ضم نيمار قبل أن يحسم برشلونة الموقف في يوليو من عام 2013، ويضم النجم البرازيلي من نادي سانتوس.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يتابع عن كثب موقف المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان حول صفقة إعادة نيمار إلى ”كامب نو“، ولكنه في الوقت نفسه لم يفقد الأمل في ضم قائد السليساو السابق.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”يعلم بيريز جيدًا أن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لا يرغب في عودة نيمار إلى برشلونة، ويفضل أن تكون وجهة اللاعب المقبلة في ريال مدريد“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، أن ريال مدريد يريد أن يستغل تلك الفرصة الذهبية، وبدأ بالفعل في إجراء اتصالات مع الدائرة المقربة من نيمار، في محاولة لجذب اللاعب إلى النادي الملكي، واستغلال الموقف المتشدد من جانب إدارة بطل فرنسا مع برشلونة، في ظل توتر العلاقات بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الاتصالات بين ريال مدريد ونيمار بدأت منذ الشتاء الماضي، وحتى نهاية مايو، حيث بدأت المفاوضات بالفعل مع والد نيمار كي ينضم اللاعب إلى النادي الملكي، ولكن الصفقة تعثرت نتيجة الراتب السنوي الذي تمسك البرازيلي الدولي بالحصول عليه.

وقالت إن بيريز ينفي بطبيعة الحال وجود أي اهتمام بضم نيمار، ولكنه يتحرك من خلف الكواليس، لأنه يرى النجم البرازيلي بوصفه مشروعًا استثماريًا ورياضيًا كبيرًا.

وختمت تقريرها بقولها: ”تبدو صفقة نيمار في يد اللاعب بشكل كبير، ويمكن أن يتحول إلى ريال مدريد إذا فشلت عودته إلى برشلونة مرة أخرى. فقد باريس سان جيرمان السيطرة على اللاعب، وبالتالي فإن ريال مدريد سيكون وجهة منطقية حال فشل العملية نيمار مع البارسا“.