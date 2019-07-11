تقارير: نادي برشلونة سيضم غريزمان غدًا الجمعة ولن يقدمه للجمهور

تتواصل التقارير التي تتحدث عن اقتراب نادي برشلونة من دفع قيمة فسخ عقد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن برشلونة سيدفع صباح غدٍ الجمعة، قيمة فسخ عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد، والتي تبلغ 120 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، ”سيتوجه محامي غريزمان إلى مقر رابطة الدوري الإسباني لتقديم جميع الوثائق ودفع قيمة فسخ العقد“.

وأضافت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، أنه بمجرد دفع قيمة فسخ عقد غريزمان سيُصدر برشلونة بيانًا رسميًا يُعلن من خلاله ضم غريزمان، بعقد يمتد لـ 5 مواسم، حتى صيف 2024.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن موعد تقديم غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، على ملعب كامب، غير محدد حتى الآن؛ لأنه يعتمد على الموافقة النهائية لرابطة الدوري الإسباني على إنهاء كافة الأمور حول الصفقة والإجراءات القانونية.

من جهتها، أشارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن برشلونة لن يقدم غريزمان للجمهور على ملعب ”كامب نو“؛ بسبب الإصلاحات في أرضية الملعب، والتي لن تتوقف سوى بنهاية الشهر الجاري، ولتفادي غضب بعض الجماهير التي لم تنس للنجم الفرنسي رفضه الانتقال للفريق الصيف الماضي.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا، وصنع 50 في 257 مباراة.

وستنتظر جماهير برشلونة حتى يوم 4 أغسطس لمشاهدة غريزمان، خلال كأس جوان غامبر لتعبر عن موقفها من اللاعب.

وستكون المشكلة الأولى لإدارة برشلونة هو رقم النجم الفرنسي الذي يفضل حمل رقم ”7 ”؛ لأنه رقم مثله الأعلى الإنجليزي ديفيد بيكهام، ولكن الرقم حاليًا في حوزة البرازيلي فيليب كوتينيو المرشح للرحيل، لكن ضمن صفقة البرازيلي نيمار.

وحال عدم بيع البرازيلي كوتينيو فإن أنطوان غريزمان سيرتدي رقم أحد اللاعبين الذين غادروا الفريق كالغاني برينس بواتينغ والبلجيكي فيرمايلين وموريلو.