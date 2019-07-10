برشلونة ينفي طلبه الحصول على قرض لإنهاء صفقة غريزمان

نفى برشلونة بطل الدوري الإسباني ما تردد عن طلبه الحصول على قرض لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وتردد أن النادي الكتالوني يرغب بتقسيط قيمة الشرط الجزائي أو تخفيضه، ثم طلبه الحصول على قرض من أحد البنوك للوفاء بالمبلغ كاملًا ونقدًا كما يريد أتلتيكو.

واشتعل الأمر بين الناديين عقب بيان صادر عن أتلتيكو اتهم فيه برشلونة بالتفاوض مع اللاعب دون الحصول على إذنه، خاصة أنه مرتبط بعقد معه كما طالب المهاجم الفرنسي بالحضور إلى مقر النادي لبدء الاستعداد للموسم الجديد.

وقالت مصادر في النادي الكتالوني لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ المقربة من النادي إن برشلونة لا ينوي الحصول على قرض بقيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا.

ويقوم النادي الكتالوني حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل سداد بند الشرط الجزائي، لكن ما يؤخر تنفيذ الصفقة لا يتعلق بتوفير قيمة المبلغ.

إذ أنه يجب أن يتم التصديق من قِبل مجلس الإدارة على المبلغ الذي طلب أتلتيكو أن يحصل عليه كاملًا ونقدًا وليس تقسيطًا.

وتتطلب الموافقة على دفع هذا المبلغ سلسلة من الإجراءات والخطوات السابقة التي تتطلب ”توقيتًا معينًا“، لكن ذلك لن يثني النادي الكتالوني عن تعاقد مع المهاجم الفائز بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي.