أتلتيكو مدريد يتمسك بموقفه ضد برشلونة وغريزمان

تمسك أتلتيكو مدريد بموقفه تجاه التفاوض مع برشلونة بشأن مهاجمه أنطوان غريزمان، حيث يصر النادي المدريدي على موقفه بالحصول على 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي ويرفض التفاوض مع النادي الكتالوني بهذا الشأن.

ولم يظهر غريزمان في تدريبات أتلتيكو، يوم الأحد الماضي؛ للاستعداد للموسم الجديد رغم استدعاء النادي لهدافه الفرنسي للحضور في رده على مفاوضاته مع برشلونة.

واستدعى أتلتيكو مدريد وصيف بطل الليغا غريزمان للانضمام إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، رغم إعلان اللاعب قبل شهرين رحيله عن النادي الذي اتهم المهاجم الفرنسي بعدم احترامه بمفاوضاته مع برشلونة.

وأصدر أتلتيكو بيانًا شديد اللهجة عبر موقعه على الإنترنت، يوم الجمعة الماضي، عقب إعلان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن الرئيس التنفيذي للنادي عقد اجتماعًا مع ميغل أنخيل غيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد بشأن انتقال غريزمان.

وزعم أتلتيكو أن غريزمان وبرشلونة شرعا في مفاوضات انتقال اللاعب إلى ”نو كامب ”في فبراير/ شباط الماضي، واتفقا على الصفقة في مارس/آذار.

وذكرت صحيفة ”ماركا“، أن برشلونة يرغب في دفع قيمة الصفقة على أقساط لكن أتلتيكو يريد المبلغ نقدًا وبالكامل ودون أي نقص.

وأبدى أتلتيكو اهتمامه بنيلسون سميدو لاعب برشلونة، لكن النادي الكتالوني يرفض التفاوض بشأن اللاعب؛ لذلك يصر أتلتيكو على موقفه بشأن غريزمان.

ولم يكن هناك أي اتصال مع أتلتيكو من برشلونة أو غريزمان هذا الأسبوع، لذلك لم يتغير أي شيء منذ يوم الجمعة الماضي، موعد صدور بيان النادي المدريدي.

ولم يخض غريزمان بداية الاستعداد للموسم الجديد مع أتلتيكو، وهو أمر سيتم التعامل معه داخليًا؛ نظرًا لأنه لا يزال حاليًا لاعبًا في أتلتيكو.