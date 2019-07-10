فالفيردي يطالب إدارة برشلونة بحسم الانتقالات قبل بداية التدريبات

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة طلب من إدارة الفريق حسم الصفقات قبل بداية تدريبات الفريق استعدادًا للموسم القادم والتي تبدأ يوم 14 من الشهر الحالي.

وأكدت الصحيفة أن المدرب فالفيردي زار الإدارة الأسبوع الماضي وأخذ علمًا بمختلف الصفقات المغادرين والقادمين وأخبر الإدارة أنه لا يرغب في وجود فائض مهم من اللاعبين مما يؤثر على فرص اللعب ويخلق أزمة في غرف الملابس.

وتعاقد برشلونة مع لاعبين وهما الحارس البرازيلي نيتو ولاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونغ فيما لا زال في طريقه لحسم صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار ويأمل في تحول كبير في صفقة المدافع الهولندي دي ليخت الأقرب ليوفنتوس.

وغادر الفريق عدة لاعبين أبرزهم الحارس الهولندي ياسبر سيليسن والبرتغالي أندريه غوميز والإسباني دينيس سواريز وبعض اللاعبين الشباب.

وما زال فالفيردي يأمل في حسم مستقبل بعض اللاعبين كالبرازيلي رافينيا والفرنسي توديبو والبرازيلي مالكوم.

وأخبر المدرب الإدارة أنه مستعد لتسيير المجموعة التي يضعها رهن إشارة الفريق لكنه يرغب في مجموعة متوازنة في كل الخطوط ليبدأ الإعداد للموسم القادم بشكل جيد.