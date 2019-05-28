برشلونة ينفي إقالة فالفيردي قريبًا

أكدت مصادر داخل نادي برشلونة لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن النادي لا يخطط لإقالة إرنستو فالفيردي اليوم الثلاثاء أو غدًا، نافية ما تردد عن أنه سيتم إبلاغ المدرب اليوم بعدم استمراره الموسم المقبل.

وأكد برشلونة أن هذا الخبر كاذب وعار تمامًا من الصحة، وأن النادي لا يزال يناقش وضع الفريق بما في ذلك تشكيلة الموسم المقبل واستمرارية الطاقم الفني من عدمها.

وأضافت المصادر للصحيفة ذاتها، أن هذه المعلومات المغلوطة تؤدي إلى المزيد من التوتر داخل النادي وتؤكد أن القرارات الرياضية يتم اتخاذها بعد اجتماع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو مع مديري النادي، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن فالفيردي.

ولا تزال إمكانية استمرار فالفيردي في قيادة الفريق أو رحيله مع وجود تغيير في الجهاز الفني مفتوحة عقب خسارة لقب كأس ملك إسبانيا.

بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج من المسابقة القارية، كان برشلونة يبحث عن التعويض وحصد لقب الكأس للموسم الخامس على التوالي، لكن جاءت الهزيمة أمام فالنسيا لتثير المزيد من الشكوك حول مستقبل فالفيردي.