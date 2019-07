هازارد ”السمين“ يثير انتقادات جماهير ريال مدريد

شنت جماهير ريال مدريد حملة ساخنة ضد إيدن هازارد، نجم الفريق الجديد، بعدما ظهر بقميص النادي وهو يبدو ”سمينًا“.

وعلق العديد من الجماهير على صورة هازارد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهور صورة لهازارد خلال التدريب وهو يبدو ممتلئ الجسد.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن جماهير النادي الملكي تشعر بالانزعاج لعدم اكتمال جاهزية اللاعب الذي تم التعاقد معه مقابل 100 مليون إسترليني من تشيلسي.

وكتب أحدهم: ”لقد دفعنا حقًا مبلغًا قدره 100 مليون يورو مقابل هازارد السمين“، فيما قال آخر ”كيف تحول هازارد إلى هذا الحجم خلال شهر واحد فقط؟؟؟“.

وقال ثالث: ”في الواقع يزعجني كيف أن السمين هازارد لا يزال بين أفضل 5 لاعبين. تخيل لو انخفض وزنه وتحول إلى عضلات“ ، بينما علق أحدهم بأن إدارة النادي ”وضعت وجه هازارد على جسد كريم بنزيما“.

We really paid 100 mill for a fat hazard pic.twitter.com/eaI4KkcEYY

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها هازارد للانتقادات بسبب وزنه، حيث كان غونزالو هيغواين وديفيد لويز يسخران من بطنه بعد الفوز في نهائي الدوري الأوروبي 4-1 على آرسنال في مايو/أيار الماضي.

وأصبح هازارد لاعبًا في ريال مدريد الشهر الماضي بعد أن وقع عقدًا لخمس سنوات وتقاسم مع غاريث بيل لقب صاحب أكبر صفقة انتقال إلى النادي الملكي.

OMG, caption this guys???? ????

AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover!

Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8

— GoalsTV⚽️ (@goalstv3) July 9, 2019