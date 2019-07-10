آرسنال يفتح خزائنه لضم لوكاس فاسكيز وماريانو دياز من ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إن نادي آرسنال الإنجليزي يرغب في حسم ”صفقة ثنائية“ من نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إلى أن آرسنال عرض على ريال مدريد ضم مهاجميه لوكاس فاسكيز وماريانو دياز إلى صفوف ”الغانرز“.

وأكدت في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن إدارة آرسنال قدمت عرضًا رسميًا لريال مدريد، يقضي بضم فاسكيز وماريانو دياز مقابل 60 مليون يورو.

وتابعت: ”يرغب الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، في تجديد هجوم الفريق بصفقتين من ريال مدريد، ويريد استغلال سعي النادي الملكي لبيع بعض لاعبيه في دعم صفوف الغانرز خلال الموسم المقبل“.

ويعلم لوكاس فاسكيز وماريانو دياز أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مقتنع تمامًا بإمكاناتهما، إلا أن اللاعبين يعلمان تمامًا أن فرصتهما في الحصول على موقع أساسي في الفريق ستكون صعبة للغاية، مع وجود البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي رودريغو، المنضمين حديثًا إلى الريال، إضافة إلى وجود الفرنسي كريم بنزيما.

وأبرم ريال مدريد صفقات بقيمة 303 ملايين يورو، ونجح في تسويق عدد من لاعبيه، وعلى رأسهم ماركوس لورينتي المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، وثيو هرنانديز إلى ميلان الإيطالي، وماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي الإنجليزي، وراؤول دي توماس إلى بنفيكا البرتغالي.