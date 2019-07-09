بايرن ميونخ ينتظر موقف نيمار مع برشلونة من أجل ديمبلي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي بايرن ميونخ الألماني كشف لأول مرة بصورة رسمية رغبته في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم نادي برشلونة.

ونقلت الصحيفة عن الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، قوله: ”ديمبلي لاعب عظيم، إذا نجح برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، فإن هذا من شأنه أن يعزز فرصنا في ضم ديمبلي“.

ولم يُخف كوفاتش أيضًا رغبة بايرن ميونخ في ضم الألماني ليروي ساني، نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا أنه لاعب متميز، ويتألق في جميع المناسبات مع المنتخب الألماني والسيتي“.

وأكدت ”سبورت“ الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة بايرن ميونخ تريد التعاقد مع ساني وديمبلي، لتعويض رحيل كل من الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي أريين روبين.

ولا تزال المفاوضات جارية بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان حول صفقة نيمار، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن ديمبلي يمكن أن يدخل في عملية تبادلية بين الناديين.

ولعب ديمبلي 42 مباراة في الموسم الماضي مع برشلونة، وأحرز خلالها 14 هدفًا وصنع 9 أخرى، ولكن أزماته المتكررة مع مسؤولي برشلونة، وتكرار غيابه وتأخيره عن التدريبات، إضافة إلى تعرضه المستمر للإصابات، جعله من المرشحين لمغادرة البلوغرانا.