عثمان ديمبلي يظهر في مدرجات مباراة الجزائر والسنغال (صور)

شاهدت جماهير مباراة الجزائر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في مدرجات استاد الدفاع الجوي حيث حضر لمتابعة المباراة من المدرجات.

ويملك نجم برشلونة، البالغ من العمر 22 عامًا، أصولًا سنغالية من والدته حيث إن والدته فرنسية من أصل سنغالي موريتاني بينما والده من أصول مالية.

واستغل جناح بروسيا دورتموند السابق إقامة البطولة للحضور إلى القاهرة لمؤازرة الفريق السنغالي أمام أقوى منافسيه في المجموعة الثالثة في البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل في مصر.

وقال شهود عيان إن الجماهير التفت حوله عندما شاهدته وحرصت على التقاط الصور معه بين شوطي المباراة.

وخاض ديمبلي موسمًا صعبًا مع بطل الليغا غاب في معظمه بسبب توالي الإصابات وقد يرحل عن النادي الكتالوني قبل بداية الموسم المقبل.