هدف مباراة الجزائر والسنغال.. 1/0 لمحاربي الصحراء (فيديو)

تقدم يوسف البلايلي لاعب المنتخب الجزائري بهدف في شباك السنغال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

واستلم البلايلي الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في شباك الفريق السنغالي في الدقيقة 51.

يتقاسم المنتخبان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبنفس رصيد الأهداف، بعدما فاز المنتخب الجزائري في الجولة الأولى ضد كينيا بثنائية دون رد، وأيضًا فاز منتخب السنغال بنفس النتيجة على تنزانيا.