جواو فيليكس: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم وانضممت لأتلتيكو مدريد لأصنع التاريخ

رحب أتلتيكو مدريد، يوم الإثنين، بمهاجمه الجديد، جواو فيليكس، البالغ من العمر 19 عامًا، خلال تقديمه للجمهور في ملعب ”واندا متروبوليتانو“.

وقال إنريكي سيريزو، رئيس النادي: ”مرحبًا بك في أتلتيكو، نأمل أن تكون جزءًا من تاريخ هذا النادي.. الكلمة الوحيدة التي يمكن من خلالها وصف جواو هي الموهبة، نحو فخورون لاختياره أتلتيكو على حساب أندية أخرى“.

Joao Felix is unveiled as Atletico Madrid’s new no. 7 ????⚪ pic.twitter.com/7H4ZKTzhyi

— B/R Football (@brfootball) July 8, 2019