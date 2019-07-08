جواو فيليكس: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم وانضممت لأتلتيكو مدريد لأصنع التاريخ

رحب أتلتيكو مدريد، يوم الإثنين، بمهاجمه الجديد، جواو فيليكس، البالغ من العمر 19 عامًا، خلال تقديمه للجمهور في ملعب ”واندا متروبوليتانو“.

وقال إنريكي سيريزو، رئيس النادي: ”مرحبًا بك في أتلتيكو، نأمل أن تكون جزءًا من تاريخ هذا النادي.. الكلمة الوحيدة التي يمكن من خلالها وصف جواو هي الموهبة، نحو فخورون لاختياره أتلتيكو على حساب أندية أخرى“.

Joao Felix is unveiled as Atletico Madrid’s new no. 7 ????⚪ pic.twitter.com/7H4ZKTzhyi — B/R Football (@brfootball) July 8, 2019

ومن جانبه، أشار الشاب المنضم من صفوف بنفيكا مقابل 126 مليون يورو، والذي يعد أغلى لاعب في تاريخ البرتغال، إلى أنه ”سعيد للغاية لتشكيله جزءًا من تاريخ هذا النادي، جئت للمساهمة في التتويج بألقاب كبرى لصالح الفريق“.

وأضاف: ”أريد أن أشكر النادي على المجهود الذي بذله للتعاقد معي، وكذلك أصدقائي وأسرتي، شكرًا جزيلًا للكل“.

وعن علاقته بكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، قال إن: ”كريستيانو لاعب رائع، هو الأفضل في العالم ، وربما الأفضل على الإطلاق، عندما كنا مع المنتخب الوطني، تحدثنا كثيرًا عن مدريد، أنا هنا لأصنع التاريخ، والمقارنات ليست جيدة. كريستيانو هو كريستيانو وأريد أن أكون نفسي“.