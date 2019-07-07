تقارير: غريزمان يخطر أتلتيكو مدريد بفسخ العقد تمهيدًا للرحيل إلى نادي برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان أخطر نادي أتلتيكو مدريد بفسخ عقده مع الفريق.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن غريزمان بعث برسالة رسمية إلى إدارة أتلتيكو مدريد، أبلغها فيها أنه سيقوم بفسخ العقد رفقة النادي، مقابل سداد الشرط الجزائي في العقد، والذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن هذا الإجراء يمنع أتلتيكو مدريد من تصعيد الموقف ضد غريزمان أو فرض أي عقوبات مادية عليه، حال عدم حضوره مساء اليوم الأحد لمقر النادي للانتظام في بداية فترة إعداد الروخي بلانكوس للموسم الجديد.

ووصفت ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، المقربة من إدارة نادي برشلونة، تلك الخطوة بأنها بمثابة ”استراتيجية قانونية“، لجأ إليها غريزمان، كي يغلق الباب تمامًا أمام أي تحرك مضاد من جانب أتلتيكو مدريد، الذي صعّد الموقف مع اللاعب ونادي برشلونة، الذي يقترب من الإعلان رسميًا عن ضم غريزمان، واتهم الطرفين بعدم احترام العلاقة التعاقدية بين الدولي الفرنسي والأتلتي.

وتابعت: ”بعد إشعار غريزمان الرسمي إلى أتلتيكو مدريد، فإن اللاعب ونادي برشلونة يستطيعان سداد قيمة الشرط الجزائي طوال شهر يوليو الجاري، ولكن من المتوقع أن تتم هذه العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التقارير التي تشير إلى أن إعلان ضم غريزمان رسميًا إلى البارسا سيتم يوم الأربعاء، على أن يتم تقديمه في ملعب ”كامب نو“، يوم الجمعة.