نادي برشلونة يعلن عن قميصه الثاني للموسم المقبل (فيديو)

كشف نادي برشلونة رسميًا عن الطقم الثاني للموسم المقبل، والذي جاء تكريمًا واحتفاء بمدرسة النادي الشهيرة ”لامسيا“، بمناسبة مرور 40 عامًا على الأكاديمية.

وجاء القميص باللون الأصفر وبه الخطان الشهيران باللونين الأزرق والأحمر.

وجاء ذلك تماشيًا مع القميص الذي ارتداه برشلونة، عام 1979، وهو نفس العام الذي تأسست فيه الأكاديمية.

وفي هذا الصدد قال سيرجي روبيرتو، لاعب البارسا: ”ليست مصادفة أن لاماسيا أخرجت للعالم العديد من اللاعبين الكبار“.

وأضاف: ”إنها مكان خاص ومميز وله فلسفة فريدة، ويسرني أن القميص الثاني يسلط الضوء على الأكاديمية.. 40 عامًا للاماسيا هو بالفعل عمل يستحق الاحتفال به“.

وأخرجت لاماسيا العديد من النجوم على مدار التاريخ، أمثال ليونيل ميسي، بيب غوارديولا، تشافي هيرنانديز، أندرياس إنييستا، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه.

قميص نادي برشلونة الثاني ، لموسم 2019/20 pic.twitter.com/hG0S1yo0jR — الكرة الاسبانية (@Lig1_arb) July 8, 2019

ووافق مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على تصميم قميص، سيرتديه فريق كرة القدم الموسم المقبل (2019-2020)، ويمثل ”نقلة ثورية“ في ملابس الفريق الكتالوني.

قميص الموسم المقبل لن يكون مزينا بالخطوط الطولية المميزة، بل بمربعات تحمل لوني النادي الشهيرين، الأحمر والأزرق.

???? @FCBarcelona away kit 19/20

???? The return of an iconic football classic to commemorate La Masia 40 years

???????? pic.twitter.com/0nn96cD8fF — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2019

ويشبه تصميم قميص برشلونة الجديد ملابس منتخب كرواتيا، التي تنتجها شركة ”نايكي“ أيضًا، مع اختلاف اللونين الأساسيين.

واعتبرت صحيفة ”سبورت“ القميص الجديد للفريق ”ثورة“ على تصميمات ملابس برشلونة، الذي يتكون دائما من خطوط طولية، باستثناء موسم واحد ارتدى فيه اللاعبون قمصانا بخطوط عرضية هو 2015-2016.

ويرتدي لاعبو برشلونة ملابس ”نايكي“ منذ عام 1998، ويرتبط الطرفان بعقد يمتد لموسم 2027-2028.

يذكر أن نادى برشلونة هو حامل لقب الدوري الإسباني في آخر نسختين، ويشهد الموسم الجديد تواجد 3 أندية صاعدة من دوري الدرجة الثانية وهي ريال مايوركا، وغرناطة وأوساسونا.