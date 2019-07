نادي برشلونة يعلن عن قميصه الثاني للموسم المقبل (فيديو)

كشف نادي برشلونة رسميًا عن الطقم الثاني للموسم المقبل، والذي جاء تكريمًا واحتفاء بمدرسة النادي الشهيرة ”لامسيا“، بمناسبة مرور 40 عامًا على الأكاديمية.

وجاء القميص باللون الأصفر وبه الخطان الشهيران باللونين الأزرق والأحمر.

وجاء ذلك تماشيًا مع القميص الذي ارتداه برشلونة، عام 1979، وهو نفس العام الذي تأسست فيه الأكاديمية.

وفي هذا الصدد قال سيرجي روبيرتو، لاعب البارسا: ”ليست مصادفة أن لاماسيا أخرجت للعالم العديد من اللاعبين الكبار“.

وأضاف: ”إنها مكان خاص ومميز وله فلسفة فريدة، ويسرني أن القميص الثاني يسلط الضوء على الأكاديمية.. 40 عامًا للاماسيا هو بالفعل عمل يستحق الاحتفال به“.

وأخرجت لاماسيا العديد من النجوم على مدار التاريخ، أمثال ليونيل ميسي، بيب غوارديولا، تشافي هيرنانديز، أندرياس إنييستا، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه.

ووافق مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على تصميم قميص، سيرتديه فريق كرة القدم الموسم المقبل (2019-2020)، ويمثل ”نقلة ثورية“ في ملابس الفريق الكتالوني.

قميص الموسم المقبل لن يكون مزينا بالخطوط الطولية المميزة، بل بمربعات تحمل لوني النادي الشهيرين، الأحمر والأزرق.

