ريال مدريد يعرقل انتقال جيمس رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية، في السعر الذي طلبه نادي ريال مدريد لبيع نجمه الكولومبي جيمس رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن إدارة ريال مدريد أكدت أنها لن تبيع رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد بأقل من 80 مليون يورو.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ريال مدريد يريد على ما يبدو إفشال صفقة انتقال رودريغيز إلى الأتلتي، بعد الانتقادات التي تعرضت لها عقب بيع لاعب الوسط الشاب ماركوس لورينتي إلى الروخي بلانكوس.

وأكدت الصحيفة أن مسئولي ريال مدريد أبلغوا خورخي منديز، مدير أعمال رودريغيز، أنهم لن يتراجعوا عن السعر الذي طلبوه لبيع النجم الكولومبي.

ويضع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، آمالًا كبيرة على ضم رودريغيز، بعد رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان، والإسباني دييغو كوستا، وضم البرتغالي خواو فليكس من بنفيكا.

وكان رودريغيز قريبًا للغاية من الانتقال إلى نابولي الإيطالي، ووقتها كانت التقارير تشير إلى إمكانية حسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو فقط، ولكن رغبة الكولومبي الدولي في البقاء في إسبانيا، والانتقال إلى أتلتيكو مدريد، تسببت في فشل انتقاله إلى النادي الإيطالي.

ويرغب ريال مدريد في بيع عدد من نجومه، بعد الصفقات المدوية التي أبرمها في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن دفع 303 ملايين يورو في 6 صفقات.