جيمس رودريغيز يفضل أتلتيكو مدريد على نابولي

لا يزال مستقبل النجم الكولومبي جيمس رودريغيز يثير الشائعات؛ بعد عودته لريال مدريد إثر قضائه موسمين إعارة في بايرن ميونخ، وفي ظل عدم رغبة زيدان في الاحتفاظ به في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”أس“ استنادًا لأخبار قادمة من كولومبيا، أن النجم الكولومبي يملك عرضًا من نابولي، ولكنه يفضل اللعب في أتلتيكو مدريد الذي يرغب في التعاقد معه.

وفضّل النجم الكولومبي تعطيل مفاوضاته مع نابولي في انتظار عرض الفريق الثاني في العاصمة مدريد، حيث ينتظر نهاية صفقة رحيل أنطوان غريزمان إلى برشلونة، والتي تعتبر مفتاح رحيله نحو أتلتيكو مدريد.

ويطالب ريال مدريد بمبلغ 42 مليون يورو، إضافة متغيرات من الفرق الراغبة في ضم النجم الكولومبي، وبإمكان أتلتيكو مدريد دفع المبلغ في حال توصله للشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان غريزمان البالغ 120 مليون يورو.

وقدّم جيمس رودريغيز مستوًى جيدًا في كوبا أمريكا، رغم خروج المنتخب الكولومبي من ربع النهائي أمام التشيلي بضربات الترجيح، وهو ما دفع مجموعة من الفرق للاهتمام بخدماته هذا الصيف.