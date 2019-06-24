جيمس رودريغيز يكشف عن آخر تطورات مستقبله مع ريال مدريد

كشف الكولومبي جيمس رودريغيز عن آخر تطورات مستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني، وهل سيعود للملكي أو سيرحل في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال رودريغيز عقب فوز كولومبيا 1 / صفر على باراغواي، أمس الأحد، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”أفكر فقط في كوبا أمريكا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئًا، القرار يعود إلى النادي“.

وأضاف: ”أعتقد أن هناك أشخاصًا لديهم نفوذ كبير داخل النادي، وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك، لم أتحدث مع زين الدين زيدان، مدرب الفريق، على الإطلاق“.

ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريغيز الذي من المنتظر ألا يكون جزءًا من المشروع الجديد، وذلك كما يتوقع بعض المقربين من إدارة النادي الملكي.

وكان بايرن ميونخ الألماني الذي كان يلعب رودريغيز بين صفوفه خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة، تنازل عن بند أحقية شراء اللاعب الكولومبي، بعد انتهاء مدة الإعارة ليعود الأخير مجددًا لريال مدريد.

ولكن مع عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني لريال مدريد، أصبح رحيل رودريغيز عن الفريق محتملًا بشكل كبير، وذلك على خلفية العلاقة التي كانت تربط الثنائي قبل رحيل جيمس إلى بايرن ميونخ، والتي لم تكن جيدة على الإطلاق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نابولي، الذي يديره فنيًّا المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، يتطلع إلى ضم رودريغيز على سبيل الإعارة، فيما يرغب ريال مدريد في بيعه نهائيًّا.

ومن المنتظر أن يتحدد مستقبل النجم الكولومبي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، على ضوء المفاوضات التي سيجريها مع إدارة النادي الملكي.