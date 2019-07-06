تقارير: اشتعال أزمة غريزمان وأتلتيكو مدريد واللاعب يهدد بعدم عودته للتدريبات

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن الفرنسي أنطوان غريزمان يشعر بخيبة أمل بعد الأحداث الأخيرة وبيان فريقه أتلتيكو مدريد ضد نادي برشلونة، وأخبرهم بأنه لن يحضر للتدريبات المقرر بدايتها، غدًا الأحد.

وحسب الصحيفة، فإدارة أتلتيكو مدريد ترفض التفاوض وتذهب في اتجاه فرض غرامة مالية على النجم الفرنسي في حال تخلفه عن بداية تدريبات الفريق للموسم المقبل.

وأكدت ”ماركا“ أن إدارة أتلتيكو مدريد سبق أن طلبت من غريزمان توضيح موقفه من سوق الانتقالات بسرعة، وذلك لتكون على علم برحيله النهائي وتحدد موقفها من التعاقدات الجديدة.

وكان اللاعب قد أخبر الإدارة والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بقرار الرحيل، وتلقى وعدًا بمساعدته على الخروج عبر التفاوض بشكل جدي مع الفريق الذي يرغب في خدماته وهو برشلونة.

وكان غريزمان يأمل في اتفاق سريع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، لكن إصرار الفريق على التوصل بالشرط الجزائي أفشل الجلسة الأولى من المفاوضات وأصبح برشلونة مطالبًا بدفع الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو كاملًا؛ ليتمكن من التعاقد مع النجم الفرنسي.

ومن المحتمل أن تنتهي هذا الأسبوع أزمة النجم الفرنسي، حيث يرغب برشلونة في وضع الشرط الجزائي لدى رابطة الدوري الإسباني وتقديم اللاعب الجمعة المقبل.