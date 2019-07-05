20 ألف مشجع لبرشلونة يرحبون بالوافد الجديد فرينكي دي يونغ (فيديو)

احتشد 20 ألف مشجع لاستقبال لاعب برشلونة الجديد فرينكي دي يونغ، الذي ظهر في أرضية ملعب نو كامب لأول مرة أثناء تقديمه للجماهير، اليوم الجمعة، بعد ستة أشهر من الاتفاق مع أياكس أمستردام على انتقاله مقابل 75 مليون يورو إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقام اللاعب الهولندي الدولي (22 عامًا) بتقبيل شعار برشلونة على قميص الفريق أكثر من مرة، وأبلغ الجماهير، ”ارتداء قميص برشلونة لأول مرة يشعرني بالفخر“.

⚽️ @DeJongFrenkie21 ja trepitja la gespa del Camp Nou!

???????? pic.twitter.com/d0aZozLQZZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 5, 2019

https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1147212189624950784

ولعب دي يونغ دورًا كبيرًا في فوز أياكس بالدوري والكأس في هولندا، الموسم الماضي، إضافة لتجاوز ريال مدريد ويوفنتوس في طريقه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض لهزيمة مؤلمة أمام توتنهام هوتسبير.

وسيعزز لاعب الوسط، الذي وقع عقدًا لخمسة أعوام، من ارتباط برشلونة بكرة القدم الهولندية، الذي بدأ في 1973 بضم يوهان كرويف، الذي أحدث ثورة في النادي الكتالوني كلاعب ولاحقًا كمدرب.