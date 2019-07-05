بارتوميو: استقالة ميستري نائب رئيس برشلونة ليست لها علاقة بنيمار

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، إن النادي يعلم رغبة البرازيلي نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن في الوقت ذاته ندرك أن النادي الفرنسي لا يريد رحيله، وأكد أن استقالة جوردي ميستري نائب رئيس النادي ليست لها علاقة بنيمار.

وأضاف بارتوميو في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، ”نحن نعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، لكننا نعلم أيضًا أن باريس سان جيرمان لا يريد منه أن يغادر، لذلك لا توجد أي قضية.

”رحيل ميستري لا علاقة له بنيمار، لكن كانت هناك اختلافات في إدارة الرياضة في مجلس الإدارة، إلى جانب أسباب أخرى دفعته للاستقالة“.

أعلن ميستري رحيله عن النادي الكتالوني رسميًا عن طريق تقديم استقالة لا رجعة فيها لمجلس الإدارة، بينما ذكرت تقارير صحفية أن استقالة ميستري جاءت بسبب رغبة النادي في استعادة نيمار.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، الشهر الماضي، إن باريس سان جيرمان مستعد لبيع المهاجم نيمار، فيما أرسل ناصر الخليفي رئيس النادي تحذيرًا بأنه لن يكون هناك أي تسامح بعد الآن في التصرفات غير المسؤولة من اللاعبين.

وانضم اللاعب البرازيلي الدولي إلى بطل فرنسا قادمًا من برشلونة، في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو (248.91 مليون دولار) في أغسطس آب 2017.

لكنه غاب لفترة طويلة في موسم 2018-2019؛ بسبب الإصابة والإيقاف، وشارك في 17 مباراة في الدوري فقط وأحرز 15 هدفًا.

وهذا أول ظهور علني لرئيس النادي الكتالوني بعد نهاية صعبة لموسم برشلونة بخسارته لقب كأس الملك، والخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارة قاسية أمام ليفربول في أنفيلد برباعية نظيفة.