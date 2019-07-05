مركز حراسة المرمى.. صداع جديد في رأس زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عدة مشاكل خلال الصيف الحالي في ظل امتلاك الفريق على لائحة موسعة تحتاج لإبعاد عدة لاعبين قبل بداية الموسم وأبرزها مشكلة حراسة المرمى بعد قرار استمرار الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن أزمة الحراس تعتبر مشكلة في ريال مدريد لأنه يضم 4 حراس كلهم يرغبون في اللعب والتواجد في الفريق، بينهم ابن المدرب، لوكا زيدان الحارس الشاب.

وكان من المقرر رحيل كيلور نافاس في الصيف لحالي ليصبح البلجيكي تيبو كورتوا حارسًا أساسيًا، والثنائي لوكا زيدان وآندريه لونين حارسين بديلين، لكن بقاء نافاس يفرض التفريط في حارس.

ويبقى لوكا زيدان المرشح الأول للرحيل حيث تشير عدة تقارير لتلقيه عروضًا من فرق إسبانية وأوروبية لكن والده يرغب في بقائه وقرر اصطحابه في رحلة الإعداد الصيفي.

وجاءت عودة الحارس الأوكراني الشاب آندريه لونين للفريق بعد فترة إعارة في ليغانيس وبعد الفوز بكأس العالم للشباب رفقة منتخب بلاده أوكرانيا لتزيد المشكلة في ظل رغبة الإدارة في منحه الفرصة في الفريق الأول الموسم القادم ليصبح بعدها حارسًا ثانيًا للفريق.

وما بين نافاس ولوكا ولونين يحتاج زيدان للاختيار الصعب للتخلي عن أحدهم في الصيف الحالي والإبقاء على 3 حراس في الفريق للموسم المقبل.