أندية الدوري الإسباني تنفق 830 مليون يورو وتتصدر سوق انتقالات بطولات أوروبا الكبرى

تعاقدت أندية الدوري الإسباني مع 66 لاعبًا جديدًا مقابل مبلغ قياسي غير مسبوق تجاوز 830 مليون يورو وذلك خلال 33 يوما فقط منذ بدء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفةAS الإسبانية أن 67 لاعبا رحلوا عن أنديتهم وحققوا دخلا قدره 565 مليون يورو. ومع سير إنفاق الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية بذات المعدل الحالي ستضاعف أندية الليغا انفاقها الذي بلغ الصيف الماضي 934،270 يورو.

وتتجاوز الليغا حاليا إنفاق باقي المسابقات الأوروبية الكبرى، حيث أنفقت البوندسليغا (518 مليون) والدوري الإيطالي (533) والدوري الإنجليزي الممتاز (546) والدوري الفرنسي (171) والدوري البرتغالي (74).

وأنفق ريال مدريد وحده 290 مليون يورو حتى الان ليتجاوز ما أنفقته أندية الدوري البرتغالي والفرنسي معا بل أن صفقة انتقال جواو فيلكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد كلفت ضعف ما أنفقته أندية الدوري البرتغالي مجتمعة حتى الآن.

وحل أتلتيكو في المركز الثاني من حيث الإنفاق على الصفقات حتى الآن بمبلغ 177.2 مليون مقابل 113 مليون أنفقها برشلونة و92 في إشبيلية.

وأنفقت أندية أخرى مثل فالنسيا (48 مليون) وريال بيتيس (30) وريال سوسييداد (21) وسيلتا فيغو (12) وليفانتي (12) وأوساسونا (عشرة ملايين).

وعلى صعيد اللاعبين الأغلى تصدر الصفقات جواو فيلكس مقابل 127.2 مليون مقابل مئة مليون لإيدن هازارد المنتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد وفرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام إلى برشلونة مقابل 75 مليون ثم لوكا يوفيتش (60 مليون).

وفي صيف عام 2017 كان الدوري الإسباني الأقل إنفاقا بين البطولات الخمس الكبرى بإجمالي 557 مليون يورو حيث أنفق برشلونة حينها 192 مليون بينما تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز البطولات الكبرى حينها في الإنفاق على الصفقات.

لكن في صيف 2019، يمكن لذلك أن يتغير لصالح الليغا ما يشير إلى القوة التي ستكون عليها المنافسة الموسم المقبل بين الأندية الإسبانية.